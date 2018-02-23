В Екатеринбурге с балкона выпал мужчина

Сегодня утром с балкона общего пользования одного из домов в микрорайоне Ботаника выпал мужчина.

По предварительным данным, мужчина в летней одежде выпал из 12-этажки по адресу Родонитовая, 36. На месте работает следственная группа, как сообщили в пресс-службе регионального СК, личность погибшего еще не установлена, документов при нем не обнаружили. В качестве основной версии рассматривается несчастный случай.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.02.18

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