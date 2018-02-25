Полиция Екатеринбурга ведет проверку по заявлению о рейдерском захвате НПО в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция начала проверку по заявлению директора НПО «Промавтоматика» о рейдерском захвате. Якобы, в помещения фирмы нагрянули неизвестные люди и намеревались сменить власть. В правоохранительных органах сообщили, что разборками между частными собственниками не занимаются, но криминала не допустят.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, сегодня в территориальный отдел полиции поступило заявление от директора одной из фирм, расположенных на улице Софьи Ковалевской, 3. Руководитель НПО «Промавтоматика» сообщил, что в офис компании пришли неизвестные люди, сломали часть оборудования, двери и заявляли о смене власти.

«Органы внутренних дел в споры собственников никогда не вмешиваются, но вместе с тем откровенного криминала, рукоприкладства, погромов и прочих нарушений не допустят. Такие вопросы должны решаться в судебно-правовом порядке», – прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.02.18

В отдаленных деревнях Свердловской области начинается досрочное голосование на выборах президента. / «Обнимаемся! С Победой» – соцсети в России взорвали поздравления с победой в финале ОИ по хоккею (ФОТО). / В селе под Турой в пожаре задохнулись трое детей (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»