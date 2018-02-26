Вода пойдет сегодня: жителям ЖБИ, с субботы отключенным от ХВС, обещали вернуть водоснабжение (ФОТО)

Жители нескольких домов на ЖБИ с субботы вынуждены были обходиться без холодной воды из-за коммунальной аварии на водоводе. Несмотря на то, что МЧС еще вчера отчитались об устранении аварии и подаче воды, екатеринбуржцы сообщают: ХВС нет до сих пор. Более того – подвоз воды организован не везде, а в районных магазинах вся питьевая вода закончилась. В «Водоканале» пояснили, что было лишь снижено давление при подаче, поэтому вода доходила не везде. В течение трех часов водоводы будут заполнены.

Напомним, коммунальная авария на улице Сыромолотова на ЖБИ произошла еще 24 февраля. Из-за повреждения водовода без холодной воды остались 22 многоэтажных дома. В МУП «Водоканал» в субботу сообщили о началах работ по устранению прорыва, а также обещали жильцам организовать подвоз воды в цистернах. В ночь с 24 на 25 февраля ГУ МЧС РФ по Свердловской области распространило пресс-релиз, в котором сообщалось: «По ул. Сыромолотова в 00:00 (мест) проведено переключение холодного водоснабжения на резервный водовод. Водоснабжение потребителей восстановлено в полном объёме».

Однако жители домов на ЖБИ сообщают, что воды не было ни вчера вечером, ни сегодня утром.

«На #ЖБИ двое суток нет холодной воды. В Радомире сказали, что все вопросы к Водоканалу, типа авария какая-то, хотя ни техники ни раскопок что-то не видно. В магазинах нет питьевой воды, всё скуплено. Водоканал. Почему подвоз холодной воды осуществлялся только по одному адресу и нет никаких объявлений? Когда холодное водоснабжение будет возобновлено? Нам реально сейчас пить нечего, за водой поедем по магазинам в ближайшие районы, это нормально вообще?», – написала на своей странице в «Фэйсбук» Екатерина Петрова, проживающая на ЖБИ.

В пресс-службе МУП «Водоканал» «Новому Дню» сообщили, что потребители были переключены на резервную подачу ХВС, но с ослабленным давлением, поэтому, вероятно, вода доходила не до всех квартир. На данный момент авария устранена, идет заполнение водовода водой.

«Была необходима замена участка трубы диаметром 600 мм – это большой водовод, для замены требуется много времени. Сейчас работы завершены. Идет подключение водовода и заполнение его водой. Также заполняются водой трубы, идущие к домам. Все это займет какое-то время – около трех часов. После чего вода появится у всех жильцов», – прокомментировали в МУП «Водоканал».

Также в пресс-службе уверяют, что подвоз воды осуществлялся.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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