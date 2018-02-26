Свердловской области пообещали аномальные холода

Последний месяц зимы в Свердловской области закончится аномальными холодами. Такие же морозы синоптики пообещали соседнему Пермскому краю.

«В связи с опусканием арктического воздуха в умеренные широты на севере Свердловской области и в Пермском крае 26-28 февраля ожидается аномально-холодная погода при среднесуточной температуре воздуха на 7-12° ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха ожидается -27,-33°, днем -17,-22°», – сообщили в ФБГУ «Уральское УГМС».

В Екатеринбурге заметно холодать начало с вечера воскресенья, 25 февраля. К утру температура опустилась до 20 градусов ниже ноля. Однако днем синоптики обещают – 13 – 15 градусов, к среде потеплеет на пару градусов. Не исключен небольшой снег.

Екатеринбург, служба информации

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