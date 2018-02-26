В Екатеринбурге будут судить мастера, из-за которого рабочий потерял ногу

В Екатеринбурге предстанет перед судом 31-летний мастер строительной компании. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК, 2 октября 2017 года на его участке произошел несчастный случай. На стройке на улице Горького мастер нарушил порядок действий, предусмотренный схемой строповки. В результате слесарь по сборке металлоконструкций получил травму ноги, что привело к ампутации голени.
Уголовное дело в отношении мастера направлено в суд. Санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 года.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 26.02.18
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