В Екатеринбурге будут судить мастера, из-за которого рабочий потерял ногу

В Екатеринбурге предстанет перед судом 31-летний мастер строительной компании. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК, 2 октября 2017 года на его участке произошел несчастный случай. На стройке на улице Горького мастер нарушил порядок действий, предусмотренный схемой строповки. В результате слесарь по сборке металлоконструкций получил травму ноги, что привело к ампутации голени.

Уголовное дело в отношении мастера направлено в суд. Санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 года.

Екатеринбург, служба информации

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