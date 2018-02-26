Из-за схода вагонов на Свердловской железной дороге задерживаются шесть поездов

На станции Чайковская Пермского края сошел с рельсов грузовой поезд. В ЧП никто не пострадал, но в результате сбилось расписание движения поездов.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, вчера около девяти часов вечера на станции Чайковская сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, угрозы экологии нет. Движение поездов приостанавливалось, после полуночи поезда пустили по маршруту. Поезда пустили по одному пути в обоих направлениях.

«Задерживаются пассажирские поезда: № 353 Пермь – Адлер, № 14 Санкт-Петербург – Новокузнецк, № 37 Томск – Москва, № 145 Челябинск – Санкт-Петербург, № 68 Москва – Абакан, № 72 Санкт-Петербург – Екатеринбург. Пригородный поезд №6009 Верещагино был ограничен до станции Шабуничи, пассажиры к месту назначения доставлены автотранспортом», – отметили в СвЖД. Все эти поезда, кроме следующего до Адлера, проходят через Екатеринбург.

Согласно сервису отслеживания фактического движения поездов, к утру отставание поездов составляет 2-4 часа. Так, поезд № 14 идет с опозданием на 3 часа 56 минут, поезд № 72 прибыл в Екатеринбург с опозданием на 3 часа 46 минут. Поезд из Томска в Москву опаздывает чуть более чем на 2 часа.

Пермь, служба информации

Пермь. Другие новости 26.02.18

Из-за перекрытия улицы Горького в центре Екатеринбурга изменилась схема движения (ФОТО). / МЧС просит поставить в домах пожарные извещатели. Устройство за 300 рублей могло спасти детей под Туринском. / В Екатеринбурге будут судить мастера, из-за которого рабочий потерял ногу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»