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Понедельник, 26 февраля 2018, 14:12 мск

Екатеринбург

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Свердловская область снова выставила на продажу «Уралагроснабкомплект»

Фонд имущества Свердловской области объявил аукцион по продаже 71 933 акций (100 % уставного капитала) ОАО «Уралагроснабкомплект», находящихся в собственности региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУГИСО, имущество компании включает земельный участок площадью 18 031 кв. метра и административное здание с гаражом на 25 мест в Арамили, а также иные объекты. Основной вид деятельности – оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Начальная цена продажи акций – 47 млн 880 тысяч рублей.

Добавим, что это уже не первая попытка области избавиться от актива. Его регулярно выставляют на торги начиная с весны 2016 года, но желающих приобрести не находится.

Есть у региона и другое имущество, от которого он планирует избавиться, например, АО «Совхоз «Сухоложский» (100 % уставного капитала). Также планируется приватизация центральной газовой котельной, дымовой трубы и участка тепловой сети, расположенных в р. п. Верх-Нейвинский. Вырученные средства будут направлены на строительство конгресс-центра при «Екатеринбург-Экспо».

Екатеринбург, служба информации

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