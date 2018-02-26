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Понедельник, 26 февраля 2018, 14:11 мск

Екатеринбург

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За праздничные выходные свердловские гаишники поймали три сотни пьяных за рулем

Более трехсот пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД по Свердловской области за длинные выходные. Причем 200 человек сели за руль нетрезвыми непосредственно в День защитника Отечества и на следующий день после него.

В эти праздничные выходные гаишники снова ловили пьяных водителей. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, с 22 по 25 февраля полицейские остановили 314 человек, управлявших автомобилем в нетрезвом виде. 72 человека отказались проходить освидетельствование, еще 34 человека попались на пьяной езде повторно, им грозит уголовная ответственность. В числе других серьезных нарушений ПДД – более ста задержанных за вождение без прав и 29 случаев, когда лишенные прав вели машину.

В ГИБДД напомнили: граждане, заметившие, как нетрезвый садится за руль, могут сообщить об этом по телефону (343)269-77-00 или отправить сообщение на номер 8-902-27-61-391.

Екатеринбург, служба информации

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