Жители Краснолесья вышли на улицу, чтобы отстоять березовую рощу (ФОТО)

В народном сходе в роще между улицами Краснолесья и Мехренцева приняли участие больше сотни активных жителей района. Люди заявили о несогласии с существующим планом вырубки леса и появления на его месте многоквартирных жилых домов. По генплану на участке должны были построить студгородок.

Напомним, роща до недавнего времени принадлежала РАН. Однако ученые не смогли изыскать денег, и проект общежития, стадиона и учебных корпусов не был реализован. Земля была передана АИЖК, и участок площадью в 24 га 2 марта разыграют между застройщиками.

По словам организатора схода Дениса Каракоза, ученые, когда избавлялись от ненужного участка, подали заниженные отчеты о численности населения. Якобы по этим бумагам в трех микрорайонах живет всего 22 тысячи человек и достраивать социальную инфраструктуру при появлении новых домов не понадобится. Тем временем уже сегодня районные школы перегружены, дети учатся в три смены.

«Мы считаем, торги нужно отменить, рощу оставить», – обозначил свою позицию собеседник агентства. Фото народного схода, и обращение, подписанное участниками, Каракоз намерен передать в приемную президента.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.02.18

За праздничные выходные свердловские гаишники поймали три сотни пьяных за рулем. / Свердловская область снова выставила на продажу «Уралагроснабкомплект». / Из-за схода вагонов на Свердловской железной дороге задерживаются шесть поездов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»