26 тысяч сотрудников избиркомов отправились по квартирам избирателей – уговаривают пойти на выборы

Участковые избирательные комиссии начали поквартирный обход свердловчан для информирования о президентских выборах. По всей области в этой работе будут задействованы около 26 тысяч человек. Члены УИК будут приходить к избирателям в вечернее время в будни и днем в выходные и праздничные дни, сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники избиркомов вручают избирателям личное приглашение на выборы, сообщают адрес избирательного участка, при желании гражданина могут на месте оформить заявление о голосовании по месту фактического нахождения. Поквартирный обход жителей области проводится по инициативе областного избиркома. Кроме того, в Свердловской области объявлен губернаторский конкурс для участковых комиссий. Победителями станут УИК, которые смогут обеспечить высокую явку на выборах и активное правовое информирование свердловчан. В качестве вознаграждения каждой отличившейся комиссии обещается премия в сумме от 30 до 70 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.02.18

Жители Краснолесья вышли на улицу, чтобы отстоять березовую рощу (ФОТО). / За праздничные выходные свердловские гаишники поймали три сотни пьяных за рулем. / Свердловская область снова выставила на продажу «Уралагроснабкомплект». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»