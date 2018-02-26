Под Верхней Пышмой из-за взрыва газового баллона разнесло частный дом (ФОТО)

Сегодня утром из-за взрыва газового баллона сгорел частный дом в поселке Мостовское. По счастью, никто не пострадал – пожилая женщина и двое детей успели выбежать из дома до взрыва.

«Сегодня утром на Среднем Урале в одном из частных домов прогремел взрыв с последующим пожаром. Жилище восстановлению не подлежит. Чудом никто из людей, в том числе несовершеннолетние, не пострадал. ЧП не носит криминальный характер, оно произошло по причине неисправного газового оборудования. Оставшимся без крова гражданам органы местной власти подыскивают временное жилье», – рассказал глава пресс-службы ГУВД Валерий Горелых. Полиции Верхней Пышмы о случившемся рассказали медики в 07-25.

Как оказалось, в доме проживала семья из 4 человек: двое детей 2001 и 2013 годов рождения, их мама Елена 1977 года рождения и бабушка Мария 1947 года рождения. В момент ЧП дома не было матери детей, она ехала на работу. Ее старшая дочь услышала шипение у 50-литрового баллона с газом, девочка позвонила маме, женщина в свою очередь сказала срочно выбегать из дома. Все так и поступили, успев выбежать из дома практически за мгновение до взрыва и последующего пожара.

Дети в ЧП не пострадали, их бабушке стало плохо, ее увезли в больницу с предварительным диагнозом инфаркт. С огнем пожарные справились к 08-40, но дом семьи восстановлению не подлежит. В настоящее время по данному факту полиция Верхней Пышмы проводит проверку, по ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение. Муниципальные власти подыскивают временное жилье для погорельцев.

Фото В.Горелых.

Верхняя Пышма, служба информации

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