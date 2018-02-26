Уральский коммерсант получил условный срок и штраф за продажу поддельного «Хенесси»

В Верхней Салде суд приговорил местного предпринимателя к трем годам условно и крупному штрафу за продажу фальсифицированного алкоголя. Армен Сафарян торговал водкой, текилой, коньяком и вином, закупленными в Казахстане по низкой цене. Перед продажей товара коммерсант лично снимал «первую пробу».

Бизнес-идея родилась у верхнесалдинца в октябре 2016 года, когда он в Нижнем Тагиле увидел на столбе объявление о продаже больших партий алкоголя. Мужчина связался с поставщиками, оформил в интернет-магазине заказ, и в назначенное время ему привезли спиртные напитки, упакованные в картонные коробки. На продукцию были сертификаты, лицензии и таможенные декларации, но низкая цена все-таки немного смутила Сафаряна. Неожиданно дешевым оказался коньяк «Hennessy Х.О.», за бутылку которого с него взяли всего 250 рублей. В целом за товар из Казахстана коммерсант заплатил 450 тысяч рублей. Лично убедившись в безопасности напитков, мужчина начал торговать контрафактным алкоголем. Но вскоре попал в поле зрения сотрудников ОЭБ и ПК МО МВД России «Верхнесалдинский».

В ночь с 25 на 26 ноября 2016 года у коммерсанта изъяли весь товар. Эксперты пришли к выводу, что алкоголь не соответствовал ГОСТу. Напитки были изготовлены не заводским способом и без использования виноградного сырья. 90 бутылок коньяка «Hennessy Х.О.» из ассортимента Сафаряна были официально признаны подделкой со стороны представителей компании «Societe Jas Hennessy & Co». Как выяснилось, поддельный «Hennessy Х.О.» был разлит в литровые бутылки, тогда как оригинальный коньяк может продаваться только в бутылках емкостью 0,35 л, 0,7 л и 1,5 л.

Как сообщили в пресс-службе свердловского областного суда, в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ «приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере», и ч.1 ст.180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб». Размер действительно оказался крупным: минимальная розничная стоимость изъятой у Сафаряна алкогольной продукции составила 1 244 917 рублей.

По первой статье мужчина получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 500 тысяч рублей. По второй статье обвиняемый был наказан штрафом в размере 200 тысяч рублей. Сафарян пытался обжаловать приговор в Свердловском областном суде, чтобы добиться более мягкого наказания, но апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения решения Верхнесалдинского суда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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