Предприниматель из Серова, угрожавший убить детей из-за бутылки газировки, избежал колонии

В Серове осудили предпринимателя, который наставил на детей газобаллонный пистолет из-за вопроса о покупке газировки. Мужчина избежал колонии, ему ограничили свободу сроком на год.

История, из-за которой предприниматель Владимир Поляруш оказался на скамье подсудимых, произошла летом 2017 года. Крепко выпивший мужчина находился в своем магазине в деревне Поспелково Серовского района. Около девяти-десяти часов вечера к оконной раме магазина, из которой идет торговля по ночам, подошли ребята 2004 и 2005 годов рождения. Они попросили продать им газированную воду. В ответ на это Поляруш выставил газобаллонный пистолет в окно, направил на парней и заявил: «Давайте уходите отсюда, я пьяный и могу выстрелить». Дети не на шутку испугались, угрозу убийством, учитывая направленный на них пистолет в руках пьяного бизнесмена, они восприняли как реальную.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, на протяжении рассмотрения уголовного дела в суде подсудимый вину в совершении преступления не признал, постоянно меняя версии происходящего. Однако его признали виновным, с учетом того, что ранее он судим не был, его приговорили к году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 26.02.18

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