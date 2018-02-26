На Екатеринбург обрушится сильный снегопад

Дорожные службы Екатеринбурга готовятся к снежному «апокалипсису». По прогнозам метеорологов, сильный снегопад начнется завтра, во второй половине дня. Ожидается, что на уральскую столицу выпадет 11 миллиметров осадков в водяном столбе. Снегопад предположительно продлится более двух дней.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава гордминистрации Александр Якоб уже дал поручения службам благоустройства подготовиться к сложным погодным условиям. Коммунальщики обращаются к горожанам с просьбой не парковать автомобили у обочин дорог, и по возможности, в парковочных карманах, чтобы уборочная техника могла оперативно и качественно очищать улицы от выпавшего снега.

Добавим, что в ближайшие два дня в Екатеринбурге заметно похолодает. Но по обещаниям метеорологов, дневная температура воздуха будет не ниже 13-15 градусов мороза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.02.18

Предприниматель из Серова, угрожавший убить детей из-за бутылки газировки, избежал колонии. / Уральский коммерсант получил условный срок и штраф за продажу поддельного «Хенесси». / Чиновники запретили акцию в защиту политзаключенных в Екатеринбурге. Активисты считают, что из-за Путина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»