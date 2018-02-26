Ученые работают над выведением томата для уральской мрачной реальности

Селекционеры Уральского государственного аграрного университета приступили к выведению нового уникального сорта томата, который сможет расти в темноте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УрГАУ, овощ будет обладать повышенными полезными свойствами. «Сегодня мы ведем активную селекцию на получение гибрида нового типа. Этот сорт томата позволит значительно сэкономить затраты ручного труда за счет легкого ухода за растениями и получить оптимальный урожай как в условиях досвечивания, так и в условиях нехватки света. Кроме того, сорт будет обладать повышенными полезными свойствами для человека, к примеру, повышенным содержанием ликопина. Аналогов нашей разработке пока нет во всем мире», – рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. Как будет называться новый сорт, ученые еще не придумали. Ожидается, что он появится примерно через два года. Новый сорт томата будет крупным (вес одного плода – 180 до 250 граммов). Гибрид будет апробирован в одном из крупнейших тепличных хозяйств региона, после чего сможет поступить в продажу.

Ранее ученые из УрГАУ вывели уникальный сорт черных томатов, повышающих иммунитет и способных тем самым защитить человека от раковых заболеваний.

Екатеринбург, служба информации

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