Бывший пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга уходит в бизнес-структуру

Бывший пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков уходит из мэрии в X5 Retail Group.

Как сообщил РИА «Новый День» сам Сухоруков, к новой работе он приступит уже 1 марта. Его функционал будет связан с взаимодействием между компанией и органами государственной и муниципальной власти.

Напомним, Денис Сухоруков на протяжении многих лет работал в пресс-службе администрации города, а в последнее время занимал должность начальника отдела по связям с органами государственной власти и местного самоуправления. Кто займет его место в администрации, пока не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

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