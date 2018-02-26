Богдановичское сельхозпредприятие с госучастием закупает внедорожник за 4,6 миллиона

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», 51 % которого принадлежит Мингосимущества Свердловской области, закупает внедорожник. Предприятие готово отдать 4 миллиона 625 тысяч рублей за автомобиль Toyota Land Cruiser 200 Executive.

Закупка проходит через запрос котировок, победителем станет компания, предложившая наименьшую цену. В документации перечисляются все необходимые характеристики, которыми должен обладать внедорожник. Машина нужна черного цвета, с черным же кожаным салоном и вставками «под дерево». Для комфортной поездки в автомобиле должен быть четырехзонный климат-контроль, память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях, обогрев передних и задних сидений, круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, тонированные задние стекла и прочее. Добавим, официальные дилеры марки в Екатеринбурге такой внедорожник предлагают от 5 млн рублей.

Богданович, служба информации

Богданович. Другие новости 26.02.18

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