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Понедельник, 26 февраля 2018, 19:20 мск

Екатеринбург

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Улица Техническая перекрыта фурой, трамваи стоят (ФОТО)

Фото: паблик «ДТП Екатеринбурга»

Движение по улице Технической около часа назад было заблокировано в обе стороны, движение по трамвайной ветке тоже идет в объезд. В паблике «ДТП Екатеринбурга» опубликовано фото длинномера, вставшего поперек дороги. Как предположил один из очевидцев, машину занесло. Напомним, на Урале резко похолодало. Синоптики прогнозируют обильные осадки и ухудшение дорожной ситуации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.02.18

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