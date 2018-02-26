Улица Техническая перекрыта фурой, трамваи стоят (ФОТО)

Движение по улице Технической около часа назад было заблокировано в обе стороны, движение по трамвайной ветке тоже идет в объезд. В паблике «ДТП Екатеринбурга» опубликовано фото длинномера, вставшего поперек дороги. Как предположил один из очевидцев, машину занесло. Напомним, на Урале резко похолодало. Синоптики прогнозируют обильные осадки и ухудшение дорожной ситуации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.02.18

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