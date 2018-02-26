Зоозащитники: «Тысячи животных могут быть убиты ради футбольного чемпионата в России»

Летом 2018 года в России пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Игры запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Саранске, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи. В ряде этих городов с осени прошлого года разыгрывались тендеры на отлов, а кое-где и на уничтожение бездомных животных, кошек и собак. Общая сумма бюджетных средств, которые будут потрачены на эти цели, по данным главы Фонда защиты городских животных Екатерины Дмитриевой, составляет более 100 млн рублей.

«Екатеринбург выделяет 32 миллиона, далее идет Самара – почти 9 миллионов. Давайте для примера рассмотрим екатеринбургскую заявку. Цитирую заявку на отлов животного. Итак, количество оказываемых услуг: «Отлов с учетом транспортировки безнадзорных собак – 4600 голов». Далее – «Содержание и учет безнадзорных собак в пункте кратковременного содержания (ПКС): 10 дней карантина – 4050 голов; 30 дней в ПКС – 450 голов». Затем черным по белому сказано, что более 4 тысяч собак убьют через 10 дней. Читаю: «Эвтаназия безнадзорных собак – 4050 голов; утилизация трупов безнадзорных собак – 4050 голов». Лишь 450 безнадзорных собак обещают стерилизовать, а затем вакцинировать, чипировать и пристроить в добрые руки», – приводит слова Дмитриевой «МК».

В России даже было создано движение BloodyFIFA2018, которое как раз выступает против массовых убийств уличных кошек и собак. «11 городов России будут утоплены в крови бездомных животных. Почему их ВСЕХ уничтожат? Да потому, что чиновники и коммунальщики кроме остервенелого желания убивать, гнать и уничтожать все живое, уверены, что животные мешают спортсменам и болельщикам, что животные портят «туристическую привлекательность», – говорят активисты движения в своей группе в фейсбуке.

Как рассказала агентству руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман, никто не собирается убивать животных в уральской столице. «Не понимаю, что за паника, ведь есть тендер, есть госзадание. Возможно, в Москве немножко фанатично зоозащитники настроены, они подняли первую волну, потому что, скорее всего, в каком-то из городов действительно происходит отстрел», – сообщила собеседница агентства. По ее словам, есть тендер на отлов собак на 2018 год – на 4600 голов.

Ситуацию по запросу «Нового Дня» прояснили в мэрии Екатеринбурга. Там подтвердили, что речь идет только об отлове собак, которых будут свозить на ПКС при Спецавтобазе. «Все отловленные безнадзорные собаки при поступлении в ПКС проходят карантинные мероприятия. Далее после осмотра и заключения ветеринара и кинолога часть отловленных безнадзорных собак проходят процедуры стерилизации, вакцинации и чипирования, после чего содержатся в ПКС (за счет средств из областного бюджета 30 дней), далее переходят на содержание Исполнителя муниципального контракта и содержатся за его средства до момента передачи в приют или в руки новым хозяевам. В случае выявления неизлечимого инфекционного заболевания у отловленной безнадзорной собаки, она подвергается гуманной эвтаназии, с целью предотвращения распространения заболевания на ПКС, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Поступают ежедневные обращения людей на бездомных собак, и для нас приоритетом является безопасность жителей города», – пояснили в администрации Екатеринбурга.

Еще один город, где также пройдут матчи ЧМ-2018 и где бездомных животных немало, это Сочи. Уличных котов и собак тут очень много. Последние, кстати, часто прочипированы – в уши вставлены специальные бирки. На людей животные, кажется, не обращают внимания. Большинство из них прикормлены при кафе, ресторанах, киосках с сувенирной продукцией и парках. Даже в билетных кассах и всевозможных КПП есть хотя бы по одному коту-помощнику. На отлов и содержание собак и кошек в Сочи выделили порядка 3 млн рублей на 2018 год. К четырем существующим приютам, которые были построены еще до Олимпиады, открывают еще один.

«Он будет на территории птицефабрики, в старых вольерах, где выращивали птицу. Территория определена, ветслужба ее посмотрела, Россельхознадзор тоже принимал участие. Ветеринарные требования уже подтверждены, что там все получается. Сейчас готовится схема и собственно смета по созданию этого приюта», – цитирует «Макс-портал» директора департамента по охране окружающей среды администрации Сочи Андрея Платонова.

Также местные СМИ сообщают, что в городе создана рабочая группа по отлову безнадзорных животных – активисты будут искать их старых хозяев и пытаться возвращать им питомцев или отправлять собак и кошек в приюты.

Екатеринбург, Сочи, служба информации

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