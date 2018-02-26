Свердловский суд разрешил родителям не оплачивать «прогулы» детей в детском саду

Жители Полевского пожаловались в прокуратуру на новые правила оплаты содержания ребенка в детском саду, которые ввел в январе 2017 года муниципалитет. В городском положении был прописан пункт, согласно которому родители были обязаны вносить полную оплату в том случае, если дети не посещали ДОУ по неуважительным причинам. В надзорном ведомстве усмотрели в этом нарушение закона и оспорили муниципальный акт в суд.

В документе взимание родительской платы в полном объеме объяснялось расходами на питание детей в детском саду. Проведя проверку, прокуратура подала иск к администрации городского округа. Первый суд был проигран, но апелляция в Свердловский областной суд оказалась успешной.

«Суд второй инстанции согласился с доводами прокурора о том, что возложение на родителей обязанности по оплате питания детей в случае непосещения учреждения по неуважительным причинам является оплатой услуги, которая не предоставлялась, фактические расходы организацией не понесены», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Полевской городской суд пересмотрел дело и принял новое решение, признав спорный пункт в муниципальном положении недействующим.

Полевской, служба информации РИА «Новый День»

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