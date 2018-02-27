Екатеринбурженка отсудила у застройщика 770 тысяч рублей за поздно сданную «долевку»

Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, по которому жительница Екатеринбурга получит от застройщика неустойку за несвоевременную сдачу 3-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в октябре 2015 года жительница Екатеринбурга Юлия приобрела право на участие в долевом строительстве жилого дома по улице Школьной в Санкт-Петербурге. За квартиру площадью 81 кв.м женщина заплатила 3 712 500 рублей. Застройщик обязался сдать дом в эксплуатацию во II квартале 2016 года, но фактически сделал это лишь в марте 2017 года. Все это время дольщица была вынуждена снимать жилье.

В мае 2017 года Юлия направила в адрес застройщика ООО «СК «Дальпитерстрой» претензию о выплате неустойки, но тот оставил ее без внимания. Тогда женщина обратилась в Сысертский районный суд. Она потребовала взыскать с ответчика неустойку в размере 636 075 рублей, убытки, связанные с арендой жилья – 141 333 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и штраф. Суд исковые требования удовлетворил частично. С ООО «СК «Дальпитерстрой» взыскана неустойка в размере 500 тысяч рублей, компенсация морального вреда 20 тысяч рублей и штраф в размере 250 тысяч рублей. Во взыскании убытков, связанных с арендой квартиры, было отказано. Истица решением суда осталась довольна, а вот ответчик обжаловал его в Свердловском облсуде. Он полагал, что размеры неустойки и штрафа являются завышенными. Однако облсуд с решением Сысертского районного суда согласился.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, служба информации

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