Футбольный матч «Урал» – «Локомотив» в Екатеринбурге перенесли

Изменилась дата проведения футбольного матча между ФК «Урал» и «Локомотив». Игра должна была состояться на «СКБ-Банк Арене» 11 марта, но теперь по просьбе «железнодорожников» перенесена на 12 число. Все купленные билеты – а их около 3000 – действительны.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Урал», встреча с «Локомотивом» теперь пройдет 12 марта в 19 часов, там же – на стадионе «СКБ-Банк Арена» на Уралмаше. «Российская футбольная премьер-лига внесла изменения в дату и время проведения матча «Урал» – «Локомотив», который должен был пройти в Екатеринбурге 11 марта. Лига, воспользовавшись соответствующим пунктом регламента, удовлетворила просьбу ФК «Локомотив», который в связи с участием в Лиге Европы попросил о переносе даты матча в Екатеринбурге. Таким образом, «Урал» сыграет с «железнодорожниками» не 11 марта, как сообщалось изначально, а 12 числа, в понедельник. Встреча начнется в 19-00 и пройдет на стадионе «СКБ-Банк Арена» (ул. Фестивальная, 8)», – предупреждают болельщиков.

Все проданные билеты на этот матч остаются действительными. К настоящему моменту реализовано около трех тысяч мест.

Кстати, это будет последняя официальная игра ФК «Урал» в этом сезоне, которая состоится на Уралмаше. Оставшиеся три домашних матча екатеринбургский клуб сыграет на новой «Екатеринбург-Арене».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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