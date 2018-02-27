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Вторник, 27 февраля 2018, 12:47 мск

Екатеринбург

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Житель Екатеринбурга отсудил 82 тысячи рублей за упавший на машину снег

Более 80 тысяч рублей удалось отсудить жителю Екатеринбурга, на «Форд Фокус» которого почти год назад упал сугроб снега с крыши здания в переулке Банковском.

Как рассказали РИА «Новый День» в облсуде, в конце марта 2017 года мужчина припарковал свой автомобиль в переулке Банковский возле дома №9 и отошел по делам. Вернувшись через полчаса, автовладелец обнаружил, что с крыши дома на машину обрушился сугроб снега. У автомобиля было разбито заднее боковое стекло, обломлено зеркало заднего вида, а на крыше образовалась приличная вмятина. Горожанин подал заявление в дежурную часть полиции и сфотографировал все последствия схода снега. После он заказал экспертизу, показавшую, что автомобилю был причинен материальный ущерб на сумму 72 162 рубля.

Установив собственника здания – ОАО «Уралбиофарм» – мужчина потребовал от него возместить ущерб, но понимания не нашел, после чего обратился с исковым заявлением в Орджоникидзевский районный суд. Истец просил взыскать с ОАО «Уралбиофарм» сумму причиненного ущерба в размере 72 162 рублей, расходы на проведение экспертизы – 4500 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 30 000 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. По его словам, сход снега причинил ему нравственные страдания – снег упал именно на ту часть автомобиля, где стоит детское кресло. Если бы ребенок был в этот момент в машине, последствия могли быть необратимыми. Орджоникидзевский райсуд удовлетворил почти все требования истца, кроме возмещения морального вреда. С ОАО «Уралбиофарм» будет взыскано в счет возмещения ущерба 72 162 рубля, расходы на проведение экспертизы – 4500 рублей, на оплату юридических услуг – 3 тысячи рублей, на уплату госпошлины – 2364 рубля. Ответчик пытался оспорить решение в Свердловском облсуде, но безуспешно.

Екатеринбург, служба информации

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