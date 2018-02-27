Правительство Свердловской области отдаст вокзал детской железной дороги РЖД

Здание вокзала детской железной дороги в Екатеринбурге свердловские власти передадут в распоряжение РЖД.

Как сообщили в пресс-службе МУГИСО, передача здания вокзала детской железной дороги (Яламова, д. 2) в безвозмездное пользование ОАО «Российские железные дороги» было предусмотрено соглашением о сотрудничестве, по которому шла реконструкция ДЖД. Правительство региона зарегистрировало свое право собственности на здание вокзала на время его реконструкции. Все остальное имущество детской железной дороги – это имущество РЖД.

Напомним, строительство нового здания вокзала началось в 2015 году. Общая стоимость проекта составила более 700 миллионов рублей, вокзал построили четырехэтажным, он вмещает до 200 пассажиров, в нем есть зал ожидания с кассами, выставочным залом, смотровыми площадками. Зайти на платформу можно с третьего этажа вокзала.

Екатеринбург, служба информации

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