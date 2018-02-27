После пробы Манту погибли дети, но об этом никто не узнал: облсуд рассказал о трагедии по вине врачей (ВИДЕО)

Четверо детей в Свердловске в 1951 году погибли из-за ошибки медиков при взятии обычной пробы Манту. Об этой истории нигде не сообщалось. Сегодня областной суд Свердловской области показал архивное видео и рассказал, почему произошла трагедия.

Свердловский облсуд запускает новый проект «Дело было в Свердловске», в коротких роликах будут рассказывать об уголовных делах, событиях, происходивших на Урале в прошлом веке. «Эта трагедия произошла больше 60 лет назад в Свердловске, но о ней так никто и не узнал. Тогда из-за халатности врачей пострадали 8 маленьких детей, четверо из них погибли», – с такой истории запустили сотрудники суда проект.

В конце мая 1951 года в больницы Свердловска начали поступать дети с симптомами отравления. Накануне ребятам, которые ходили в детсады Кировского района, ставили пробу Манту. В больнице оказались 8 детей, четверых, которым было от 2 до 4 лет, спасти не удалось.

Было возбуждено уголовное дело, на скамье подсудимых оказались врач детский консультации Кировского района Дина Гольдберг и врач Валентина Шишигина.

В ходе расследования выяснилось, что Гольдберг систематически нарушала методику разведения туберкулина для пробы, раствор готовился без добавления консерванта, из-за чего там размножались бактерии. 24 мая часть этой смеси использовали, а часть отдали Шишигиной, чтобы обследовать в детсадах ребят на туберкулез. 26 мая Шишигина провела пробы Манту – не обращая внимания, что на препаратах не был указан состав, срок годности и прочая обязательная информация. Опасное вещество вкололи 72 детям, четверо погибли.

Свердловский облсуд признал врачей виновными в смерти малышей. Гольдберг лишили свободы на 10 лет, запретили заниматься медициной, у нее забрали медаль, врученную за работу в годы Великой Отечественной войны. Ее коллегу осудили на пять лет.

Облсуд о трагедии 60-летней давности

Екатеринбург, служба информации

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