В Сухом Логу бывший гаишник под «белочкой» прострелил голову экс-полицейскому

Житель Сухого Лога из охотничьего ружья подстрелил бывшего сотрудника полиции. Следователи полагают, что у обвиняемого был приступ белой горячки. Ранее он работал в ГИБДД.

ЧП произошло в Сухом Логу на улице Гоголя накануне, около 11 часов вечера. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, мужчина 1982 года рождения взял охотничье ружье и сначала выстрелил в дверь своей квартиры, а потом начал пальбу из окна по улице, в том числе, по припаркованным автомобилям. Один из выстрелов попал в случайного прохожего, мужчину 1991 года рождения. Стрелок попал в голову и туловище мужчины. Всего дебошир сделал не менее 10 выстрелов из ружья.

Местные жители рассказали, что стрелок – бывший сотрудник ГИБДД. Как пояснил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, стрелявший действительно имел отношение к ГИБДД, но был уволен более 10 лет назад. По совпадению он попал в бывшего полицейского, его чудом удалось спасти.

«Жизнь пострадавшего прохожего удалось спасти благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи. При этом противоправные действия стрелявшего из окна своей квартиры дебошира были оперативно пресечены подоспевшими на место сотрудниками территориального отдела полиции. Злоумышленник был сразу же задержан на месте и впоследствии помещён под стражу. Орудие преступления – зарегистрированное охотничье ружьё – изъято», – сообщил Горелых.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Сухой Лог, служба информации

Сухой Лог. Другие новости 27.02.18

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