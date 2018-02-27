Администрация Екатеринбурга к ЧМ-2018 купит новые подметальные машины и поменяет дверь на ратуше

В Екатеринбурге продолжается подготовка к ЧМ-2018 по футболу. Администрация города специально к мундиалю закупит шесть новых уборочных машин. И заодно заменит дверь в здании ратуши – на это выделено 800 тысяч рублей.

На сайте госзакупок опубликована заявка на приобретение «коммунально-уборочной техники в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году». Требуется шесть машин – по одной для каждого района города за исключением Верх-Исетского, где находится «Центральный стадион». Общая стоимость контракта – 23,4 млн рублей. Источник финансирования – местный бюджет и бюджет региона. Машины, собирающие мусор и умеющие загружать его в самосвалы, должны быть новыми, не ранее 2018 года выпуска. Они должны работать при температуре от минус 10 градусов до 50 градусов тепла, ширина уборки – не менее 1700 и не более 3000 мм. Всю технику должны передать коммунальщикам до июня этого года.

К этому же месяцу в мэрии планируют отремонтировать входную группу у ратуши со стороны переулка Банковский, из местного бюджета выделяется 804 тысячи рублей. Подрядчик должен будет демонтировать двери, отремонтировать дверные полотна (удалить старое покрытие, восстановить сильные повреждения из массива сосны, заделать мелкие трещины, поменять стекла и т.д.), смонтировать новые декоративные элементы для монтажа, сделать новые дверные ручки из массива дуба, установить фурнитуру и смонтировать конструкции на прежнее место.

Екатеринбург, служба информации

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