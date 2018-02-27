На ЖБИ массовое ДТП, легковушку выбросило на тротуар (ФОТО)

Ситуация на дорогах Екатеринбурга к вечернему часу пик усложнилась. Город встал в 9-балльные пробки, повсюду ДТП. На ЖБИ в аварию попали три машины, одну из них выбросило на тротуар.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» очевидец, в ДТП на мосту, который соединяет микрорайон с остальной частью города, попали ГАЗель, грузовик и легковой автомобиль. «Я не знаю, что произошло, но легковушку развернуло против движения и выбросило на тротуар. Мост и без этой аварии стоял колом, теперь по нему, наверное, вообще будет не проехать. Грузовик и ГАЗель почти целую полосу перекрыли», – поделился очевидец.

Судя по Яндекс-Картам, где пользователи сами отмечают аварии, в городе – десятки небольших ДТП. Загруженность дорог 9 баллов, это на три балла больше обычного.

Екатеринбург, служба информации

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