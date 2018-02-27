«Автомобилист» проиграл потенциальному сопернику в плей-офф

ХК «Автомобилист» проиграл заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Во вторник вечером екатеринбургские хоккеисты уступили челябинскому «Трактору» со счетом 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственную шайбу «Автомобилиста» забросил защитник Денис Куляш. В составе «Трактора» отличились Максим Якуценя и дважды Игорь Полыгалов.

«Наши нападающие сегодня не забили ни одного гола. Хотя во втором периоде мы имели достаточно моментов. Когда не забиваешь, обязательно забьют тебе. Так и получилось. Будем работать, других вариантов нет. Почему команда не забивает в большинстве? Игроки не идут атаковать. Выходят пять человек, и у всех разные варианты. Хотя, казалось бы, на тренировках делаем одно, а начинается игра, и они делают другое. Тоже надо разбираться с этим вопросом», – прокомментировал главный тренер екатеринбургского клуба Владимир Крикунов.

После поражения «Автомобилист» опустился на пятое место Восточной конференции, пропустив вперед челябинцев. Если обе команды сохранят это положение в таблице, то они встретятся в первом раунде плей-офф. До окончания «регулярки» остается один матч – 1 марта «Автомобилист» сыграет с «Югрой» в Ханты-Мансийске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.18

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