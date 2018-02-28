Роспотребнадзор забраковал каждую пятую бутылку алкоголя на прилавках в Свердловской области

Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области подвели итоги прошлогодних проверок алкоголя. Практически каждая пятая бутылка проверку не прошла, чаще всего спиртное браковалось из-за низкого качества и фальсификации.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, в 2017 году было проверено 557 магазинов, торгующих алкогольными напитками, нарушения выявили в 33 %. Что касается самого алкоголя, что Роспотребнадзор забраковал 18 % напитков, на исследование отдавали 650 проб. Изъято из оборота из-за несоответствия нормативной документации 305 партий алкоголя объемом 3230 литров.

«Результаты лабораторных исследований показали, что алкогольная продукция чаще всего бракуется по показателям качества и фальсификации», – отмечают в Роспотребнадзоре. Так, коньяки чаще всего браковали из-за «неправильного» внешнего вида, вкуса, букета и из-за несоответствия физико-химических показателей нормам. В винах находили посторонние включения, осадок, преобладающий спиртовой вкус. Посторонние включения и осадок были и в водке.

В Роспотребнадзоре отметили, что зачастую напиток получается бракованным из-за нарушений технологий приготовления: замена выдержанных коньячных спиртов спиртами с меньшим сроком выдержки или невыдержанными коньячными спиртами; замена виноматериала водно-спиртовым раствором, нарушение условий транспортировки и хранения.

По итогам проверки составлен 291 протокол об административном правонарушении. Вынесено 244 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности на сумму 5,2 млн рублей. 24 иска касались продажи алкоголя через интернет, 17 исков рассмотрены и удовлетворены.

Екатеринбург, служба информации

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