Центральный стадион в Екатеринбурге сдан в эксплуатацию

Реконструкция Центрального стадиона в Екатеринбурге официально завершена. Минстрой Свердловской области выдал разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей в спорткомплексе.

«Полученное свидетельство означает, что завершены все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, эффективно функционируют инженерные системы и коммуникации. Строителям и инженерам удалось сохранить исторические стены легендарного стадиона и его облик, но при этом оборудовать спорткомплекс по современным международным стандартам», – сообщил генеральный директор компании-застройщика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

После реконструкции стадион получил название «Екатеринбург Арена». Его общая вместимость – 35 тысяч зрителей. Сейчас в спорткомплексе идет подготовка к тестовым матчам: включен подогрев основания футбольного поля, специалисты работают над «пробуждением» натурального газона.

Первая официальная игра на обновленной арене состоится 1 апреля – ФК «Урал» встретится с казанским «Рубином». Затем 15 апреля состоится матч уральцев с московским «Спартаком», 6 мая – с пермским «Амкаром».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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