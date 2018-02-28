48-летний ирбитчанин получил 8 лет строгого режима за убийство отчима поленом

В Ирбитском районе вынесен приговор 48-летнему местному жителю, который признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, ночью 21 июня 2017 года нетрезвый мужчина поскандалил с сожителем своей матери: тот упрекнул его в том, что он много пьет и нигде не работает. Разозлившись, обиженный схватил деревянное полено, которым в этой семье обычно толкли капусту, и нанес оппоненту несколько ударов по голове. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти ему жизнь, к сожалению, не удалось.

Суд приговорил злоумышленника к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ирбитский район, служба информации

Ирбитский район. Другие новости 28.02.18

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