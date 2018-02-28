Екатеринбуржец отправился в колонию за нападение с газовым баллончиком на полицейского

Житель Екатеринбурга получил реальный срок за применение насилия в отношении полицейского. Мужчина пытался убежать от правоохранителей, а затем брызнул одному из них в лицо струей из газового баллончика и оттолкнул ногами. Беглеца в итоге поймали и отправили под суд.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области, инцидент произошел поздним вечером 25 октября прошлого года в Кировском районе Екатеринбурга. Подсудимый шел по улице со своим знакомым, но резко поменял направление, завидев патрульную машину. Это вызвало подозрения у полицейских, и они потребовали показать документы. Обвиняемый екатеринбуржец отреагировал неадекватно и бросился бежать, а когда сотрудники полиции поймали его, оказал сопротивление, распылив газ из баллончика. В потасовке один правоохранитель упал и ударился рукой об бордюр. Впоследствии у него были зафиксированы кровоподтеки. Позже выяснилось, что горожанин убегал от полиции, так как скрывался за совершение преступлений против собственности.

Кировский районный суд признал виновным екатеринбуржца по ч.1 ст.318 УК РФ. Мужчину приговорили к 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.02.18

Учитель села Глинского отрицает, что забрала у 4-классницы приз и грамоту из-за отсутствия денег. / 48-летний ирбитчанин получил 8 лет строгого режима за убийство отчима поленом. / Поставщики спецодежды для Уралвагонзавода остановили работу: заказов нет, людей ждет увольнение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»