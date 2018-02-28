Уличный художник создал в Екатеринбурге место поклонения биткоину (ФОТО)

В Литературном квартале Екатеринбурга, на улице Пролетарской, появился первый в России, а может быть, и в мире своеобразный «алтарь» биткоина. На стене изображен знак криптовалюты в обрамлении знаков других валют, а на выступе под ним люди оставляют мелочь в виде подношений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автором произведения является художник, называющий себя ovs9n. На своей странице в Инстаграмме он поясняет, что не считает этот новый культ нормальным – по-видимому, таким образом он просто решил «потроллить» поклонников криптовалюты, которые пытаются записать в свои ряды как можно больше людей и поэтому «лайкают» символ биткоина везде, где его видят. «Вообще здесь есть старые боги, есть новый бог, но Бога здесь нет», – написал автор рисунка под его фотографией.

Екатеринбург, служба информации

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