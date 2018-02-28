Александр Левин переизбран главой Свердловского творческого союза журналистов

Только что в Доме журналистов завершились выборы нового председателя Свердловского творческого союза журналистов.

Практически единогласно на эту должность снова был избран Александр Левин. Об этом сообщил в соцсети зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. «Только что председателем Свердловского творческого союза журналистов избран Александр Левин. На второй срок. Почти единогласно при одном воздержавшемся. Это был сам Александр Юрьевич Левин. Лично я его уже поздравил», – написал Вишневецкий.

Напомним, Александр Юрьевич долгое время обеспечивал взаимодействие со СМИ первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Свердловский союз журналистов он впервые возглавил в 2013 году.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.02.18

Уличный художник создал в Екатеринбурге место поклонения биткоину (ФОТО). / Екатеринбуржец отправился в колонию за нападение с газовым баллончиком на полицейского. / Учитель села Глинского отрицает, что забрала у 4-классницы приз и грамоту из-за отсутствия денег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»