Олимпийские чемпионы и звезды спорта сыграют в футбол с детьми из детдомов

Завтра в Екатеринбурге пройдет футбольный матч между командой детей из детдомов и командой профессиональных спортсменов и политиков. Игра состоится на поле манежа «Урал» в рамках турнира «Будущее зависит от тебя», который «Мегафон» организует для ребят из школ-интернатов.

Как рассказали в пресс-службе «Мегафона», в команде звезд «Олимп» на поле выйдут победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, серебряный призер Чемпионата мира по легкой атлетике Дмитрий Форшев, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, министр социальной политики региона Андрей Злоказов, двукратный Чемпион Всемирной Универсиады по плаванию Евгений Новоселов.

Противостоять им будет команда-победитель уральского этапа соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Лидер определится в серии матчей, в которых примут участие 80 мальчишек и девчонок 12-15 лет из семи регионов Большого Урала. Победа в окружном туре позволит не только сыграть со звездами, но и откроет путь в общероссийский этап. Он пройдет в апреле в Сочи, где главным призом станет поездка в Лондон и встреча с игроками легендарного клуба «Арсенал».

«Наш турнир открыл для многих детей путь в профессиональный футбол. Сейчас участники прошлых лет играют за крупные клубы или работают тренерами. Но даже для тех детей, которые не планируют связать жизнь со спортом, это мощный стимул для развития и работы над собой. Например, в некоторых детских домах на соревнования берут только детей, которые успевают в учебе, поэтому у них появляется мотивация не только хорошо играть, но и учиться», – рассказала директор по связям с общественностью «МегаФона» на Урале Мария Саукова.

Соревнования «Будущее зависит от тебя» проходят в четырнадцатый раз. Традиционно поддерживает начинающих футболистов олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

«Играть с детьми в футбол – особое удовольствие, но даже нашей команде «Олимп», где играют профессиональные спортсмены, приходится нелегко. В этот раз, к большому сожалению, я не смогу поучаствовать из-за изменений в тренировочном графике. Поэтому передаю звание капитана команды Сергею Карякину. Желаю всем участникам яркой игры и красивых голов», – прокомментировал Антон Шипулин.

Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «Мегафон» при поддержке различных ведомств. Это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству.

Соревнования «Будущее зависит от тебя» начнутся в 1 марта в 10:00. А матч с командой «Олимп» пройдет в 14:00.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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