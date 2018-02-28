Взял уборщицу на подряд – поставь онлайн-кассу: бизнесмены просят Госдуму не принимать «убийственный» закон

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, который вносит поправки в закон об онлайн-кассах. Ряд его положений может привести к массовому уходу бизнеса в тень. Депутаты хотят обязать использовать ККТ практически все виды бизнеса, причем даже при безналичных расчетах с физлицами. Это касается не только магазинов и общепита – серьезно потратиться придется любому, у кого есть сотрудники, работающие по договору подряда. Для физлиц закон может обернуться утечкой персональных данных.

Переход на онлайн-ККТ начался летом прошлого года – на первом этапе он коснулся в основном ритейла, предприниматели, применяющие единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения получили отсрочку, некоторые виды бизнеса от перехода на онлайн-кассы освободили. Депутаты Госдумы подготовили новый законопроект, который поначалу бизнес ждал с нетерпением – к примеру, решилась проблема для вендинга, где новые ККТ поставить практически нереально, самолетам разрешили не передавать информацию о продажах онлайн, дали отсрочку для предприятий микробизнеса.

Однако законопроект способен похоронить или увести в тень многие виды бизнеса. Как пояснила сегодня на пресс-конференции председатель комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей УТПП Ирина Мамина, в законопроекте уточняется определение термина «расчет», и теперь все платежи вне зависимости от их формы должны будут проходить через онлайн-кассы: и наличные, и безналичные. То есть чек нужен будет не только в случае расчетов в привычном смысле снова, но и через оплату услуг через интернет-банк, по платежному поручению и т.д. «Это беспрецедентное предложение! По этому законопроекту необходимо будет отбивать чеки по бухгалтерским проводкам, при зачете аванса на отгрузку товара, чеки должны будут отбивать при получении займа в банке... Вы разово нанимаете кого-то выкопать яму – платите по договору подряда через кассу», – объяснила Мамина.

И это требование будет актуально для всех предпринимателей (за редким исключением типа общественного транспорта), и всех вариантов сделок с физлицами. К примеру, редакция СМИ, банк, рекламное агентство, производитель мебели обязаны будут поставить онлайн-кассу, если у них появится хотя бы один сотрудник, работающий по договору подряда. Кассы стоят от 12 тысяч, но предприниматели говорят, работать можно с теми, что продаются примерно за 40 тысяч. И это вовсе не главная статья расходов – необходимо внедрить технику в свои бизнес-процессы, обслуживать ее, держать для этого в штате IT-специалистов, а еще – обучить сотрудников пользоваться кассой. То есть затраты в разы больше, чем для магазинов, которые летом заменяли обычные аппараты на кассы нового формата.

Предприниматели будут обязаны подчиниться новому закону в ближайшие месяцы – Госдума планирует принять его во втором и третьем чтениях как можно быстрее, до июля 2018 года. Если, конечно, бизнес не сможет объяснить, что такие правила вводить просто нельзя. «Существует опасность ухода в тень. Все предприниматели хотят работать по закону, в правовом поле. Но иногда риски настолько велики, что предприниматели решают вести бизнес не по закону», – считает председатель комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Колотова.

Еще одна опасность – утечка персональных данных. Фактически каждый предприниматель, как указала Мамина, будет обладать функцией сбора данных, и как компании будут их хранить – непонятно. «Эта проблема (утечки персональных данных) не решена никак. РНК по этому поводу не высказывался», – отметила Мамина. «Де-факто утечки будут», – уверен руководитель IT-департамента «Юнилэнд-Екатеринбург» Семен Савин. «Сейчас фискальные органы могут получить всю информацию через банки, но с таким законом ее можно будет получать в режиме реального времени», – считает специалист. Мамина подчеркнула: если раньше в законе о ККТ было написано, что он принимается в целях защиты прав потребителей, то теперь его дописали, включив фискальные цели. Налоговая сможет упростить для себя процесс сбора информации по декларациям и движению средств бизнеса.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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