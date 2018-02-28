В Екатеринбурге задержана банда мошенников, получавших компенсации за липовые ДТП

В Екатеринбурге возбуждено громкое уголовное дело против мошенников в сфере автострахования, которые подозреваются в финансировании криминальных авторитетов, отбывающих наказание. В банду входили четверо мужчин и две женщины. Они были задержаны во время совместной спецоперации свердловской полиции бойцов Росгвардии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального МВД, подозреваемые предоставляли в страховые компании фиктивные документы о якобы случившихся ДТП и незаконно получали денежные компенсации. Серьезные убытки понесли сразу несколько известных страховых фирм. На основании заявления пострадавшей компании «ВСК» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

«Руководил операцией по задержанию любителей нажиться за чужой счет, в том числе хорошо известного в определенных кругах лидера группы, глава подразделения БОП подполковник полиции Сергей Максимов. По местам жительства фигурантов сыщики провели обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие большое значение для расследования махинаций, в том числе бухгалтерская отчетность по финансированию представителей криминального мира, в настоящее время отбывающих наказания в разных учреждениях пенитенциарной системы», – сообщил представитель главка Валерий Горелых.

На время расследования уголовного дела под стражу взяты три наиболее активных участника группы. Остальные будут дожидаться судебного разбирательства под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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