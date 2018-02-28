Свердловский облсуд отменил оправдательный приговор экс-совладельцу УГМК-ВЦМ

Свердловский областной суд сегодня отменил оправдательный приговор экс-совладельцу УГМК-Вторцветмета Евгению Доринскому и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, но иным составом суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, органы предварительного следствия обвиняли Доринского в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011 году мужчина, будучи коммерческим директором УГМК-ВЦМ, принял от двух фирм партию лома и не заплатил за нее. В итоге компании понесли ущерб на общую сумму больше 120 млн рублей.

Однако Верхнепышминский городской суд посчитал эту версию недоказанной и в декабре 2017 года оправдал Доринского по всем пунктам обвинения. С таким приговором не согласились потерпевшие и прокуратура и обжаловали его в Свердловском областном суде.

Сам Доринский с отменой оправдательного приговора не согласился. По его словам, «какое-то недопонимание» между контрагентами возникло «в конечном звене цепочки», и ни он, ни УГМК к убыткам потерпевших отношения не имеют.

Екатеринбург, Верхняя Пышма, служба информации

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