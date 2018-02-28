Рентгенолог из Невьянска заплатит пациентке за трещину на груди

Невьянская больница заплатит пациентке за моральные страдания. Из-за неаккуратного движения рентгенолога у женщины потрескалась кожа, а в ответ на просьбу обработать рану диагност отправил пенсионерку в приемный покой.

Поводом к иску против Невьянской центральной районной больницы послужил инцидент при проведении маммографии пенсионерке. Рентгенолог сделал резкое движение, из-за чего у пенсионерки треснула кожа на складке левой груди. Травму расценили как причинение легкого вреда здоровью.

«На просьбу женщины обработать рану и оказать ей медицинскую помощь рентгенолог отказался и отправил ее в приемный покой, где ей была наложена повязка с йодопироном. В соответствии с положениями Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не допускается», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, не поясняя, как оказание помощи в приемном покое, а не рентгенологом, стыкуется со статьей федерального закона.

Пенсионерка обратилась в прокуратуру, так как посчитала, что ей нанесли моральный вред. Прокуратура отправила в суд соответствующий иск, так как женщине этой травмой были «причинены физические и нравственные страдания, выразившиеся в длительном переживании по поводу причиненного вреда, а также перенесенной боли в области груди». Суд требования поддержал. Больница выплатит 25 тысяч рублей.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 28.02.18

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