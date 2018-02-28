Таксист, избивший пассажира в Кольцово, получил условный срок

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор 27-летнему водителю такси Николаю Крупину, который подрался с пассажиром. Мужчина осужден на два года условно и должен заплатить пострадавшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошел 25 марта в микрорайоне Кольцово. Таксист подвозил нескольких молодых людей и вступил с ними в словесную перепалку из-за того, что у клиентов не оказалось наличных денег, чтобы оплатить заказ. Крупинин решил отомстить и, по версии следствия, умышленно избил одного из пассажиров. Он брызнул в сторону оппонента перцовым баллончиком, несколько раз ударил его по голове и поспешил ретироваться.

После этого обратился в полицию с заявлением по факту отказа клиентов оплачивать проезд. Потерпевшие подали встречное заявление об избиении, также они прошли освидетельствование на получение травм. Впоследствии одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

В отношении Крупина было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Приговор пока не вступил в силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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