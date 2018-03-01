Росавиация выдала допуски на полеты из Екатеринбурга в Бахрейн и Караганду

Росавиация выдала авиакомпании «Уральские авиалинии» допуск на полеты в Бахрейн частотой до 7 раз в неделю. «РусЛайн» получила разрешение летать в Караганду, а «Россия» – допуск к чартерам в Барселону.

Очередной приказ о выдаче допусков опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение российских авиавластей на выполнение полетов в Манаму из Екатеринбурга и Москвы (частота – до 7 раз в неделю). «РусЛайн» теперь может летать в Караганду (Казахстан) с частотой до трех раз. А «Россию» допустили до чартеров в Барселону (Испания) с частотой до 7 раз.

Отметим, что получение допусков Росавиации не обязывает авиакомпанию запускать рейсы по данным направлениям. Перевозчики могут отказаться от идеи выполнения полетов, тогда допуски будут аннулированы. Также требуется разрешение авиавластей принимающей страны. Поэтому достоверно сказать, будут ли запущены рейсы в Бахрейн из Екатеринбурга, пока невозможно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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