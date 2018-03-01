Минобразования Свердловской области опросит родителей и старшеклассников о качестве обучения

Родителей учеников и старшеклассников свердловских школ опросят о качестве обучения. В выборку попали более тысячи образовательных организаций. Бюджет области выделил на разработку анкетирования 11 млн рублей.

На сайте госзакупок появился конкурс на «оказание услуг по разработке инструментария проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных организаций Свердловской области». Как уточняется в документации, в выборку должны попасть 1145 образовательных организаций. Необходимо опросить не менее 10 % детей старше 14 лет и не менее 50 % родителей учащихся вне зависимости от возраста учеников.

Подрядчик должен будет провести анкетирование (возможно – в онлайн-режиме) по четырем показателям: открытость и доступность информации об образовательной организации, комфортность условий в школах (от материально-технической базы до возможности индивидуальных занятий), доброжелательность и компетентность работников, а также некая общая «удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности» и доступность обучения для инвалидов. После чего всю информацию надо будет обобщить, вывести оценку качества работы образовательных организаций и составить их рейтинг. Работу необходимо завершить до конца июня этого года.

Екатеринбург, служба информации

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