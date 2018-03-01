Жителя Богдановича будут судить за побои, изнасилование и убийство женщины

В Богдановиче перед судом предстанет местный житель, который обвиняется сразу в нескольких тяжких преступлениях.

По данным следствия, в ночь на 4 декабря 2017 года на улице 8 Марта в Богдановиче он изнасиловал и зверски избил знакомую женщину, которая от полученных травм скончалась.

Кроме того, тот же мужчина, регулярно злоупотреблявший спиртным, полгода избивал и истязал свою сожительницу, которая не могла от него уйти, так как не имела средств к существованию.

В итоге ранее судимому 34-летнему мужчине предъявили обвинения по трем статьям: ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», ч.1 ст.131 УК РФ «Изнасилование» и п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ «Истязание, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в материальной и иной зависимости от виновного».

Богданович, служба информации

Богданович. Другие новости 01.03.18

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