Хранящиеся за рубежом архивы Демидовых будут выкупать за бюджетные деньги

Губернатор Евгений Куйвашев создал экспертный совет по оценке архивных документов по истории рода Демидовых.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, совет будет заниматься оценкой документов из отечественных и зарубежных собраний для их приобретения в Госархив Свердловской области. В состав совета вошли эксперты в архивном деле и ученые. Председателем назначен начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Мероприятиям по выявлению и приобретению архивных документов по истории рода Демидовых придан статус губернаторской программы. Это связано с подготовкой к празднованию 340-летия Акинфия Демидова в 2018 году, а также 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году и 320-летия уральской металлургической промышленности в 2021 году.

Планируется, что в дальнейшем эта коллекция будет доступна для жителей Свердловской области, а также для научных исследований, последующей публикации и размещения в интернете, экспонирования на выставках.

Екатеринбург, служба информации

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