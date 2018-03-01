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Четверг, 1 марта 2018, 13:08 мск

Екатеринбург

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Хранящиеся за рубежом архивы Демидовых будут выкупать за бюджетные деньги

Фото департамента информполитики губернатора Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев создал экспертный совет по оценке архивных документов по истории рода Демидовых.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, совет будет заниматься оценкой документов из отечественных и зарубежных собраний для их приобретения в Госархив Свердловской области. В состав совета вошли эксперты в архивном деле и ученые. Председателем назначен начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Мероприятиям по выявлению и приобретению архивных документов по истории рода Демидовых придан статус губернаторской программы. Это связано с подготовкой к празднованию 340-летия Акинфия Демидова в 2018 году, а также 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году и 320-летия уральской металлургической промышленности в 2021 году.

Планируется, что в дальнейшем эта коллекция будет доступна для жителей Свердловской области, а также для научных исследований, последующей публикации и размещения в интернете, экспонирования на выставках.

Екатеринбург, служба информации

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