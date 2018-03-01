Жительнице Екатеринбурга грозит до 6 лет колонии за кражу газа из трубы

Чкаловский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летней женщины, подозреваемой в краже природного газа.

Екатеринбурженка проживает в частном доме, рядом с которым располагается магистраль «Екатеринбурггаза». В ноябре 2017 года она попросила неизвестного следствию человека сделать врезку в газопровод за денежное вознаграждение. Тот согласился и протянул шлаг к газовой плите и котлу хозяйки дома. После подключения обвиняемая в течение трех месяцев незаконно пользовалась бесплатным ресурсом. За это время было похищено более 1 200 кубометров газа, АО «Екатеринбурггаз» понес убытки на сумму более 55 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Теперь женщина обвиняется п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание, в том числе, до 6 лет лишения свободы.Представителем потерпевшей стороны заявлен гражданский иск на сумму причиненного ущерба.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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