В Екатеринбурге закроют несколько станций метро из-за реконструкции

На следующей неделе в Екатеринбурге закроют станции метро от «Площади 1905 года» до «Ботанической».

Станции закрываются с полуночи 8 марта до 5 утра 12 марта, в эти дни невозможно будет проехать от станции метро «Площадь 1905 года» до «Геологической», «Чкаловской», «Ботанической» и в обратном направлении. Такие ограничения связаны с реконструкцией «Геологической»: будет расширен вестибюль станции.

Таким он должен был стать изначально, но в период запуска станции в 2002 году не хватило средств. Позже из нового вестибюля будет открыт второй выход с эскалаторами в «Гринвич».

Екатеринбург, служба информации

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