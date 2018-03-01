В Свердловском облсуде повару удалось доказать, что он не воровал продукты в ресторане

Свердловский областной суд оставил в силе решение Октябрьского райсуда по спору между бывшим шеф-поваром одного из екатеринбургских ресторанов и его экс-работодателем.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в мае 2017 года директор ресторана уволил своего сотрудника, обвинив его в намеренном завышении количества продуктов, которые тот использовал для приготовления завтраков по системе «шведский стол». Бывший шеф-повар, желая восстановить свое доброе имя, обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В иске к бывшему работодателю он указал, что ничего противоправного не делал, в системе общепита проработал более 30 лет, а теперь, с такой компрометирующей записью в трудовой книжке, не может устроиться на работу, из-за чего испытывает сильнейший стресс и моральные страдания.

Районный суд, рассмотрев дело, признал увольнение «по статье» и компрометирующую запись в трудовой книжке незаконными. Ресторан обязали изменить формулировку основания увольнения на увольнение «по собственному желанию». При этом с работодателя взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 176 094 рублей, компенсация морального вреда – 5 тысяч рублей и расходы по оплате представителя в размере 20 тысяч рублей. С таким решением ответчик не согласился, подав в Свердловский областной суд апелляционную жалобу. Судебная коллегия, внимательно изучив материалы дела, сочла, что доказательств нарушений правил учета продуктов суду предоставлено не было. Решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным, а апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.03.18

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