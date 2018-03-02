Умер разработчик систем видеонаблюдения и безопасности Михаил Тестов

В Екатеринбурге внезапно, от сердечного приступа, скончался общественник, разработчик известнейшей в стране системы видеонаблюдения.

Михаил Тестов умер за день до своего своего юбилея. Ему должно было исполниться 55 лет. Михаил Николаевич известен как специалист в области спецсвязи, один из идейных вдохновителей и реализатор системы безопасности района Академический. В последние годы Тестов развивал другой масштабный проект «Сириус онлайн» – глобальную систему уличного видеонаблюдения и потоковой трансляции изображения, доступ к которым могут получить все желающие на сайте «Сириуса». Михаил Николаевич продвигал идею общественного контроля за безопасностью с помощью современных технологий.

Прощание с Михаилом Тестовым пройдет 3 марта, в субботу, в 9:00 в зале прощания морга 40-й горбольницы по адресу: ул. Серафимы Дерябиной, 41. Похороны состоятся на Лесном кладбище в 11:00.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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