В Асбесте будут судить мужчину, который два года держал на цепи старушку-мать

Жителя Асбеста будут судить за издевательства над родной матерью. Он приковывал пожилую женщину цепями к двери на протяжении двух лет, лишь изредка отпуская ее.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчина 1954 года рождения обвиняется по ч. 1 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением». Следствию известно минимум о трех таких случаях. Мужчина издевался над матерью, пенсионеркой 1932 года рождения, находясь в ее квартире. Против ее воли он пристегнул женщину за правую ногу металлической цепью с замками к ручке межкомнатной двери. Это происходило на протяжении практически двух лет – с декабря 2015 года до ноября 2017 года. 2 декабря до конца месяца он снова приковал свою маму, 30 декабря он ее отпустил, но в тот же день снова привязал к двери – до 10 февраля этого года. Мужчина свой поступок объяснил тем, что его престарелая мать якобы в силу своего здоровья могла причинить вред себе, а он хотел ее обезопасить.

Теперь домашнему мучителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Асбестовский городской суд.

Асбест, служба информации

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